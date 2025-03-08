الزعابي: تدريبات «الأجسام» في رمضان تقتصر على المرونة وليس بناء العضلات

أكّد المدير الفني للمنتخب الوطني لبناء الأجسام زويد سالمين الزعابي، أن ممارسة رياضة بناء الأجسام في شهر رمضان المبارك يجب أن تقتصر على الحفاظ على المستوى البدني والمرونة للرياضيين وليس بناء العضلات أو الاستعداد للمشاركة في البطولات التنافسية، وذلك بسبب ظروف الصيام والتغير الكبير في التغذية والنوم خلال ساعات النهار.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «من المهم جداً الابتعاد عن التدريبات الشاقة كونها ستكون ضارة صحياً وبدنياً، سواء كانت قبل أو بعد تناول وجبة الإفطار، ويتحمل مدربو بناء الأجسام في الصالات مسؤولية تقديم النصح لللاعبين حول كيفية ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك بشكل سليم، وذلك من خلال وجودهم في الصالات الرياضية لتقديم النصيحة والرد على استفسارات الرياضيين.

وأضاف: «ممارسة رياضة بناء الأجسام قبل الإفطار يفضل أن تكون بسيطة بحيث يكون الهدف منها هو الحفاظ على المرونة واللياقة البدنية، ولمدة لا تتجاوز 30 دقيقة، وأفضل أنواع الرياضات للصائم هي المشي والتمرينات العادية التي لا تحتاج إلى تحمل أعباء شاقة».

وبخصوص التغذية، أكّد الزعابي أن رياضيي بناء الأجسام يحتاجون في شهر رمضان إلى تغذية غنية بالبروتينات والكربوهيدرات، بحيث تكون وجبة الإفطار معتدلة، ومن الأفضل أن تكون وجبة السحور هي الأساسية، مؤكداً أن رياضة بناء الأجسام تحتاج إلى النوم الكافي والى شرب السوائل بشكل منتظم.

وأشار الزعابي إلى أن العودة إلى التدريبات بعد نهاية شهر رمضان يجب أن تكون بشكل تصاعدي لتفادي التعرض للإصابات، ومن الضروري عدم المبالغة في الوقت المستغرق لمماسة الرياضة.

ونصح الزعابي بعدم ممارسة الرياضة في الصالات بشكل منفرد، وأنه من الأفضل ممارستها مع مجموعة من اللاعبين لتقديم المساعدة خلال التدريبات، وأيضاً لتبادل المعلومات حول كيفية ممارسة الرياضة في الشهر الفضيل بشكل سليم، بجانب الاستعانة برأي الطبيب بالنسبة للرياضيين الذين يعانون الأمراض المزمنة.

. العودة إلى التدريبات بعد نهاية شهر رمضان يجب أن تكون بشكل تصاعدي لتفادي التعرض للإصابات.