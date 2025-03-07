سوزا: تعادل شباب الأهلي مع الشارقة نتيجة طبيعية

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريق الشارقة قوي ومنظم دفاعياً، مشيراً إلى أن المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2 كانت صعبة، مؤكداً أن الشارقة كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، وأن فريقه تعامل مع الوضع ونجح في التقدم في الشوط الثاني قبل أن يتمكن الشارقة من إدراك التعادل، وشدّد على أن المباراة شهدت قوة من الفريقين، وأن التعادل نتيجة طبيعية، على أن يتأجل الحسم إلى المباراة المقبلة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، فيما ستقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في الشارقة، وشهدت المباراة كرة قدم حقيقية خصوصاً في الشوط الثاني، وهو ما أرضى جماهير الفريقين.

وقال باولو سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة متوازنة، واجهنا فريقاً يمتلك دفاعاً جيداً، وكانت هناك التحامات قوية في نصف الملعب، ولعب على الأخطاء وخلق الفرص، لذلك فإن النتيجة التي انتهت عليها المباراة متوازنة وعادلة بين الفريقين. أكدتُ قبل المباراة هذا الحديث وتوقعت أن تكون المواجهة في غاية الصعوبة، وأعتقد أنها كانت مباراة كبيرة، ونجحنا في صناعة هدف رائع، بعدما تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بشأن ضرورة تعديل الصفوف وهذا ما حدث».

وعن قوة مواجهات شباب الأهلي والشارقة دائماً، فضلاً عن مباريات بقية الفرق في الدوري، أوضح باولو سوزا: «الوضع قد يكون متشابهاً، لأن الفريقين دائماً يلعبان تحت ضغط الفوز وتحقيق الانتصار. تفاصيل صغيرة هي التي تحسم أي مباراة، خصوصاً عندما يكون لديك بدلاء في الخارج قادرين على صناعة الفارق. مواجهة الشارقة دائماً ما تكون قوية، وعلينا التعامل مع كل مباراة على حدة، انتهينا من أول مباراة، ويجب علينا التركيز في المواجهة المقبلة من أجل تحقيق الفوز».