«الإمارات للدراجات» يصعد منصة التتويج في إيطاليا وكرواتيا

تمكن الدراج خوان أيوسو من الفوز بسباق تروفيو لايغيليا 2025، عقب تنافس حاسم بين أربعة متسابقين، ليمنح فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية الانتصار في أول سباق على الأراضي الإيطالية هذا الموسم.

ونجح أيوسو، البالغ من العمر 22 عاماً، في إضافة انتصاره في سباق اليوم الواحد الإيطالي، إلى فوزه في «فاون دروم كلاسيك» الذي حققه الأحد الماضي.

وأصبح أيوسو ثاني دراج من فريق «الإمارات إكس آر جي» يحقق الفوز في تروفيو لايغيليا، بعد جان بولانتش في 2022، وأول إسباني يحقق هذا الإنجاز في تاريخ السباق الممتد على مدى 61 عاماً.

وبعد السباق، أعرب أيوسو عن تقديره الكبير لزملائه في الفريق، مشيراً إلى تطلعه لتحقيق أهدافه القادمة في إيطاليا، وقال: «هذا المركز هو ما كنت أفتقده، حصلت على المركز الثالث مرة، والمركز الثاني مرة، وأخيراً تمكنت من تحقيق المركز الأول، أنا سعيد لأنني تمكنت من إتمام عمل الفريق بنجاح، وقد سيطرنا على مجريات السباق طوال اليوم، وفرضنا وتيرة قوية على الصعود، وفي اللفة الأخيرة كان لديّ دائماً زميل يساندني ويغطي كل حركة».

من ناحية أخرى، وعلى الحدود الكرواتية، حقق فريق «الإمارات جيل زد»، بوساطة الدراج السلوفاكي ماتياس شوارزباشر، الفوز بسباق اليوم الواحد الكرواتي، أوماج كلاسيك، وواصل ماتياس بدايته القوية مع فريق الإمارات، مسجلًا أول انتصار له مع فريق جيل زد.