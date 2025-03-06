شرودر: النصر قدم مباراة كبيرة أمام القادسية.. وما حدث مع مبخوت أمر وارد

تمسك مدرب فريق النصر، الهولندي الفريد شرودر، بأمل التأهل إلى نهائي دوري أبطال الأندية الخليجية لكرة القدم، رغم خسارته على أرضه أمام القادسية الكويتي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي التي جرت على استاد آل مكتوم في دبي، أول من أمس.

وأكد شرودر أن فريقه لعب مباراة قوية أمام القادسية، وأن ما يحدث مع النصر من أزمات أمر وارد في كرة القدم التي تعد لعبة أخطاء، مشيراً إلى أن الفريق لايزال أمامه فرصة لتعديل الوضع في لقاء العودة المقرر في الكويت، الثلاثاء المقبل.

وخسر النصر أمام القادسية في مباراة شهدت خطأ جديداً في تشتيت الكرة، من لاعب النصر، حسين مهدي، ليتسبب في هدف المباراة الوحيد، كما شهدت حالة طرد نادرة لهداف الفريق، علي مبخوت، بعدما نجح مدافع القادسية في استفزازه، ليقوم مبخوت بضربة من دون كرة، وينال البطاقة الحمراء المباشرة في وقت مبكر من المباراة في الدقيقة 23.

وقال المدرب الهولندي شرودر لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة كبيرة رغم الظروف التي حدثت، فريق القادسية منظم وقوي، ويستحق الوصول إلى الدور نصف النهائي، مثل النصر، قدمنا شوطاً مثالياً أمام الفريق الكويتي رغم النقص العددي، وفي الشوط الثاني كنا قريبين من العودة، ولكن كان من الصعب الوصول إلى مرمى الفريق الخصم».

وأضاف: «النصر يصنع العديد من الفرص، وهو أمر مهم جداً، ونعلم أن هناك مشكلة في إحراز الأهداف، لذلك يجب علينا الصبر على الفريق. نلعب كرة قدم جيدة، حتى في المباريات التي خسرناها في الدوري كان فريقنا الأفضل أمام فرق الصدارة، وخسرنا بأخطاء تحدث دائماً».

وعن تكرار المشكلات والأخطاء مع فريق النصر، تابع: «كرة القدم هي لعبة من الأخطاء يجب التعامل معها على هذا الأساس، وبالتالي ما حدث من أخطاء أو حالة الطرد التي تعرض لها المهاجم علي مبخوت، أمر وارد، مبخوت أضاع فرصتين في غاية الخطورة، ثم حصل على بطاقة حمراء، ولولا حالة الطرد لكان الوضع أفضل».

وأشار المدرب إلى أن الفريق لايزال يسير باتجاه الهدف الذي رُسم له منذ بداية الموسم، وهو الوجود في ترتيب الدوري ضمن الستة الأوائل، إضافة إلى الوصول للدور نصف النهائي في دوري الأبطال للأندية الخليجية، موضحاً أن الفريق لايزال أمامه فرصة لتعديل الوضع في لقاء العودة، ويجب أن تتم مساعدة اللاعبين، ودعمهم من الجمهور.

. النصر لايزال يسير باتجاه الهدف الذي رُسم له منذ بداية الموسم.