3 لاعبات يمثلن منتخب الغولف في «آسيا والمحيط الهادئ»

تنطلق اليوم منافسات النسخة السابعة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ لسيدات الغولف، في نادي هوينا شورز بمدينة دويكسوين الفيتنامية.

وتمثّل المنتخب الوطني ثلاث لاعبات هن: انتصار الريش، ولارا الشيب، وهناء ألان، بقيادة المدربة فلورا بيوث، وتشارك انتصار الريش بمعنويات عالية، حيث تحتل مركزاً مميزاً في تصنيف الاتحاد الإماراتي للغولف، إثر الفوز ببطولة ترامب المفتوحة للسيدات في نادي ترامب الدولي للغولف بدبي، كما أنهت لارا الشيب وهناء ألان استعداداتهما، بهدف المنافسة على المراكز الأولى.

وقالت مدربة المنتخب فلورا بيوث: «إن البطولة فرصة للاعبات الإمارات لاختبار قدراتهن الآسيوية والعالمية، ومحطة مهمة للاستحقاقات المقبلة، سواء الخليجية أو العربية».