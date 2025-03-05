تيغالي يقود "دائرة القضاء" للفوز في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

قاد مهاجم المنتخب الوطني السابق وأندية الوحدة والشارقة اللاعب سيبستيان تيغالي فريق دائرة القضاء للفوز على فريق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 7-1 مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس منصور بن زايد لكرة القدم والمقامة حاليا على ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي بمشاركة 16 فريقا.

وكان فريق دائرة القضاء قد خسر لقب العام الماضي بالركلات الترجيحية أمام فريق مكتب الشؤون القانونية، إلا أنه عزز صفوفه بمجموعة من اللاعبين المميزين أبرزهم تيجالي الذي حمل شارة قيادة الفريق خلال النسخة الحالية من البطولة.

وسجل تيغالي هدف خلال اللقاء، فيما سجل بقية الأهداف كل من اللاعبين " لوجاه جونيور" 3 أهداف"، وجوس فيكتور " هدفين" وأحمد مجدي، فيما سجل هدف مركز الإمارات للدراسات والبحوث اللاعب خليفة المسكري.

ويعد "هاتريك" اللاعب لوجاه جونيور هو الأول في النسخة الحالية من البطولة.

وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها فاز فريق قطاع الشؤون المالية والمشتريات 2-1 على فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.