سهرة رمضانية بين النصر والقادسية في البطولة الخليجية

يستضيف فريق النصر نظيره القادسية الكويتي، الساعة 10 من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

ويبحث «العميد» عن الفوز بنتيجة تساعده قبل لقاء العودة، المقرر 11 مارس الجاري، في الكويت، إذ يضع النادي تركيزه على البطولة التي تُعدّ هدفاً رئيساً له، خصوصاً بعد أن خرج من المنافسات المحلية كافة.

وكان النصر قد تصدر مجموعته الأولى في البطولة الخليجية من دون أي خسارة برصيد 14 نقطة، بفوزه في أربع مباريات، وتعادلين، أما القادسية الكويتي فجاء وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، إثر فوزه في مباراتين مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.

ويعاني النصر خلال الفترة الأخيرة في بطولة دوري أدنوك للمحترفين بعد أن حصل على نقطة واحدة في آخر أربع مباريات، إذ تلقى ثلاث هزائم متتالية، ليتراجع الفريق من المركز الثالث إلى السابع في جدول الترتيب، لذلك يبحث الفريق عن التعويض في مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المباراة النهائية والفوز باللقب الذي أصبح في غاية الأهمية للنادي والجمهور النصراوي.

ويظهر الفريق للمرة الأولى في هذه البطولة من دون قائده عادل تاعرابت الذي انتقل إلى الشارقة، وكان قد قدم مع النصر مباريات كبيرة في دور المجموعات، كما يفتقد «العميد» اللاعب عبدالله توريه بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الجزيرة التي ستبعده ستة أسابيع.

وفي المقابل، يحتل فريق القادسية المركز الثالث في الدوري الكويتي، وتغلب على الفحيحيل بهدفين من دون مقابل في آخر مبارياته قبل شهر رمضان، ما يعطيه معنويات مرتفعة في مباراة النصر اليوم.

وكان القادسية قد وصل إلى دبي منذ يومين، وخاض تدريبه الرئيس في استاد آل مكتوم.

. «العميد» يبحث عن نتيجة تساعده قبل لقاء العودة، في الكويت، يوم 11 الجاري.