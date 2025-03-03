غزارة تهديفية في افتتاح دورة عجمان الحكومية

شهد افتتاح منافسات كرة القدم للنسخة الخامسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، غزارة تهديفية في اليوم الأول من البطولة التي انطلقت على ملعب مركز كواترو الرياضي، بحضور المشرف العام على الدورة عبد العزيز عبد الله، مدير عام شركة الراسخون للعقارات راعي الدورة، خليفة سلطان.

فقد سقط حامل اللقب هيئة النقل في فخ التعادل الإيجابي 3-3 أمام جامعة المدينة عجمان، وانتصر مصرف عجمان على دائرة المالية 3-1، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز كبير لفريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على حساب جامعة عجمان بنتيجة 7-1.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى مساء الاثنين، إذ يلتقي في المباراة الأولى دائرة الميناء والجمارك مع دائرة التنمية الاقتصادية، ويواجه فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فريق دائرة البلدية والتخطيط، بينما تجمع المباراة الثالثة الإدارة العامة للدفاع المدني مع فريق القيادة العامة لشرطة عجمان في الساعة 12 مساء.

وتنطلق الاثنين، بطولة الكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات حيث يلعب في المجموعة الأولى فريق تامل سبارتنس مع فريق سيفا، ويلتقي فريقا جامعة عجمان وهيئة النقل، ضمن منافسات المجموعة الثانية وتختتم المباريات بمواجهة واي إم كي والساحل الشرقي للعقارات، لحساب المجموعة الثالثة

ويشارك في منافسات الكرة الطائرة 12 فريقا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى تامل سبارتنس وسيفا وبرايت ستيل ويتواجد في المجموعة الثانية جامعة عجمان وهيئة النقل واوشن وتضم الثالثة واي إم كي والساحل الشرقي للعقارات ومساكن في حين يلعب في المجموعة الرابعة فرق كالتيكس ويونايتد سبايكرس والأكاديمية الأولمبية.

وينطلق الاثنين فاعليات برنامج اللياقة البدنية للسيدات بمشاركة واسعة وبإشراف عدد من المدربات المتخصصات.

ويتضمن البرنامج رياضة المشي والسباحة وحصص الأيروبيك والزومبا.

ووفرت اللجنة المنظمة برنامجا صحيا يشتمل على إجراء فحوصات صحية للضغط والسكري وكتلة الجسم وتقديم ورش غذائية، إضافة إلى تخصيص أنشطة متنوعة للأطفال.