عجمان - الإمارات اليوم

انطلقت في عجمان، أمس، فعاليات النسخة الثانية من معرض «بيغ باد وولف» للكتاب، الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان بالتعاون مع مجموعة «بيغ باد وولف»، في قاعة الإمارات بمركز الإمارات للضيافة، ويستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 500 ألف كتاب تضم ما يزيد على 10 آلاف عنوان عالمي، في مجالات معرفية وأدبية متنوعة.

وجرى الافتتاح بحضور مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، محمود خليل الهاشمي، والشريك المؤسس لمجموعة «بيغ باد وولف»، أندرو ياب، ومدير الاستثمار والشراكات في هيئة الشارقة للكتاب عضو مجلس إدارة «بيغ باد وولف بوكس» في الإمارات، ماجد النعيمي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد محمود خليل الهاشمي أن استضافة النسخة الثانية من المعرض تأتي في إطار جهود الدائرة لدعم الحراك الثقافي في الإمارة، واستقطاب المبادرات التي تسهم في ترسيخ ثقافة القراءة، وتقريب المعرفة من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن المعرض يوفر مساحة للتواصل بين القراء والناشرين والمهتمين بالأدب والمعرفة، ويعكس أهمية الشراكات الثقافية في إثراء أجندة عجمان وتعزيز مكانتها مركزاً للثقافة، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030. ويقدم المعرض عناوين في مجالات الأدب والخيال والعلوم والتاريخ وتطوير الذات، إلى جانب إصدارات مخصصة للأطفال، بأسعار تبدأ من درهمين، وخصومات تصل إلى 90%، بما يتيح للزوار اقتناء الكتب بأسعار تنافسية.

وقال ماجد النعيمي إن الإمارات وضعت التعليم والقراءة في صميم مسيرتها التنموية، معرباً عن تطلعه إلى استقبال المزيد من العائلات والقراء في النسخة الثانية، وإلهامهم لاكتشاف عوالم جديدة من خلال الكتب، وترسيخ المعرض ضمن أجندة الفعاليات الثقافية في الإمارة.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل، مع إتاحة الدخول مجاناً أمام الجمهور، ومنهم الأطفال واليافعون، لاستكشاف مجموعة واسعة من الكتب والموضوعات.