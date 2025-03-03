علي سالمين: «البلاي ستيشن» هوايتي المفضّلة في رمضان

قال لاعب نادي كلباء، علي سالمين، إنه يواظب في رمضان على التدريبات الجماعية مع فريقه، حفاظاً على لياقته البدنية، ولتفادي زيادة وزنه، مشيراً إلى أن لعبة «البلاي ستيشن» هوايته المفضّلة في رمضان، الذي يستمتع فيه بتجمع العائلة وجلسات الأصدقاء في المجالس الرمضانية.

وأضاف سالمين لـ«الإمارات اليوم»: «رمضان شهر عبادة، وأتفرغ فيه للتمارين الرياضية مع الفريق بعد أداء صلاة التراويح، إذ أحرص على أداء التمارين حتى لا أفقد (رتم) المباريات، وكذلك للمحافظة على وزني من الزيادة، وعادة يكون التدريب نحو ساعتين».

وتابع: «الوجبات والأطعمة المفضّلة خلال رمضان كثيرة، لكنني أفضّل تناول الحلويات والعيش والبشملة».

ويعد علي سالمين (30 عاماً) من المواهب الكروية المميزة، وأحد العناصر الأساسية في صفوف الوصل وكذلك المنتخب الوطني، بعدما برز بشكل مميز، قبل انتقاله أخيراً إلى نادي كلباء على سبيل الإعارة.

وعن تجربته مع كلباء، وتحقيق هدف الفريق في الموسم الحالي، قال علي سالمين: «الوضع بالنسبة للفريق جيد، كونه حالياً يحتل المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ولديه فرصة أيضاً لحصد مزيد من النقاط، وتحسين ترتيبه، لأنه لاتزال هناك ثماني جولات متبقية في المنافسة».

وعن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم 2026، قال سالمين: «مباراتا المنتخب المقبلتان أمام إيران وكوريا الشمالية يومي 20 و25 مارس المقبل على التوالي تعدان مفتاح تأهل المنتخب إلى المونديال، لأن نقاط المباراتين في حال الحصول عليها ستساعد المنتخب، وتعطيه أريحية في الجولتين الأخيرتين في التصفيات أمام منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان».

علي سالمين:

. الوجبات والأطعمة المفضّلة خلال رمضان كثيرة، لكنني أفضّل تناول الحلويات والعيش والبشملة.