دورة عجمان الحكومية تبدأ منافساتها الليلة بـ 3 مباريات

تُفتتح مساء اليوم الأحد فعاليات النسخة الخامسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2025 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي وتستمر حتى 19 رمضان الجاري وسط مشاركة واسعة من فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان.

وتشهد النسخة الحالية من الدورة قفزة نوعية من ناحية عدد البطولات والفعاليات بعدما ارتفع عددها إلى 12 فعالية رياضية متنوعة، تشمل بطولات كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، وبطولة الرماية، وسباق الدراجات الهوائية.

كما تتضمن سباق الجري للرجال، وبطولة الألعاب الشعبية، وبطولة الكروس فيت، وألعاب التحدي، إلى جانب القرية الرمضانية، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، ويوم زايد للعمل الإنساني.

ويشارك في منافسات بطولة كرة القدم 12 فريقاً قسمت على 3 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى هيئة النقل وجامعة المدينة عجمان ودائرة الميناء والجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية، ويلعب في الثانية دائرة المالية ومصرف عجمان ودائرة البلدية والتخطيط والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فيما تضم الثالثة جامعة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري والقيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان.

وتدشن ثلاث مباريات فعاليات الدورة، إذ يلتقي في المجموعة الاولى فريق هيئة النقل حامل اللقب مع جامعة المدينة عجمان، ويواجه دائرة المالية في المجموعة الثانية فريق مصرف عجمان ، ويلعب جامعة عجمان أمام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري لحساب المجموعة الثالثة.

وأكد مدير البطولة، عبد العزيز عبد الله، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الحدث الرياضي الرمضاني من خلال تهيئة كافة سبل النجاح متوقعاً ان تشهد منافسات كرة القدم حضوراً جماهيرياً مميزاً بعد أن أصبحت البطولة جاذبة للجمهور بفضل المستويات المتطورة في النسخ الماضية.