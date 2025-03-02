فليك: برشلونة تحدى التوقعات في 3 بطولات

رأى المدرب الألماني لبرشلونة، هانزي فليك، أن فريقه تحدّى التوقعات هذا الموسم بقتاله على ثلاث جبهات، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي الكأس المحلية.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام ريال مدريد حامل اللقب، ويلعب في نصف نهائي كأس إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد (تعادلا ذهاباً 4-4)، وسيواجه بنفيكا البرتغالي في ثمن نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل في الذهاب.

ونتيجة قتاله على ثلاث جبهات، يجد برشلونة نفسه أمام جدول مزدحم، لكن فليك رفض التذمر قائلاً: «الفريق يقوم بعمل رائع حقاً، إنهم مركزون، لا أعذار، التركيز منصب على المباراة التالية فقط».