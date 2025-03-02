إيسايلا: شباب الأهلي مثل برشلونة هذا الموسم

أكد مدرب فريق بني ياس، دانيال إيسايلا، أنه غير حزين بشكل كبير عن الخسارة أمام فريق شباب الأهلي بهدفين نظيفين، في الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين، نظراً لقوة «فرسان دبي» الذي يعد أفضل فريق في الدوري هذا الموسم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «شباب الأهلي يقدم كرة هجومية رائعة، مثل فريق برشلونة في الدوري الإسباني، وذلك نظراً لما يملك من قائمة لاعبين ودكة بدلاء رائعة، استحق عليها أن يكون في صدارة الدوري».

ونجح فريق شباب الأهلي في مواصلة انتصاراته بالدوري، وحافظ على فارق السبع نقاط مع الشارقة «الوصيف»، بعدما حقق فوزاً مهماً على فريق بني ياس بثنائية نظيفة، ليصل إلى النقطة 47، بينما توقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة في المركز الـ11، بفارق تسع نقاط فقط عن مراكز الهبوط. وأضاف مدرب بني ياس: «واجهنا فريقاً صعباً على أرضه، ونجحنا في الوصول إلى منطقة الجزاء، وخلق العديد من الفرص للتسجيل، لكننا لم ننجح في ذلك، وكانت لدينا أوقات جيدة في المباراة، ولكن دفعنا ثمن تلقي أهداف مبكرة في مرمانا من جديد، وهو أمر متكرر، ولكن في النهاية خسرنا المباراة، ونحن نواجه أفضل فريق كرة قدم في الدولة حالياً».

وتابع: «قدمت التهنئة لمدرب شباب الأهلي على ما يقدمه هذا الموسم، وما يملك من نوعية لاعبين داخل الملعب وخارجه، وهو ما يساعده بالتأكيد في مشواره، وكل الفرق تحارب وتبحث عن النقاط الثلاث، حتى وإن كان الفارق كبيراً، ولكن الفوز في النهاية ذهب لمن يستحق».