الظفرة يهزم الذيد ويعزّز صدارته لدوري «الأولى»

حصد فريق الظفرة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه الذيد بهدفين نظيفين، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري الدرجة الأولى، وسجل الهدفين كل من التوغولي ايزيكيل نومونفي في الدقيقة (72) والفرنسي موهامد ياتارا (90+2)، وعزز الظفرة صدارته للترتيب برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد الذيد عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية، فاز مصفوت على مستضيفه «غلف إف سي» بهدف نظيف سجله السنغالي شيخ بيي في الدقيقة 21، وأصبح رصيد مصفوت 20 نقطة في المركز الثامن، فيما يملك «غلف إف سي» ست نقاط في المركز الأخير.

وفي مباراة ثالثة، تعادل الحمرية على ملعبه مع «غلف يونايتد» (3-3)، حيث سجل لأصحاب الأرض المالي الاسان تراوري (43)، والغامبي مالانج فايي (51)، والمغربي عصام سحيتيت (87)، بينما سجل لفريق «غلف يونايتد» البريطاني مايز فنتون (53)، والهولندي لاريس فيلدفيك (62)، والموزمبيقي محمد فيريرا (76)، وأصبح رصيد «غلف يونايتد» 15 نقطة في المركز الـ11، فيما يملك الحمرية 14 نقطة في المركز الـ12.