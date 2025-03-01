فوز باهت للشارقة على العروبة

حقق الشارقة انتصاراً باهتاً على مستضيفه العروبة «المنقوص عددياً» بهدف دون ردّ، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الـ18 لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، ليعود بالنقاط الثلاث الغائبة عنه في الجولات الماضية، ويرفع رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثاني. ويدين الملك بهذا الانتصار إلى مهاجمه كايو لوكاس، الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد من متابعة لعرضية خالد الظنحاني، ليضعها برأسه في المرمى «77».

ودخل الشارقة اللقاء بتشكيلة أغلبها من البدلاء، بعدما فضل المدرب الروماني أولاريو كوزمين، إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، قبل مواجهة شباب الأهلي في بطولة آسيا 2 المقررة يوم الأربعاء المقبل. وتلقت جهود العروبة للخروج بنتيجة إيجابية ضربة قاصمة بتعرض مهاجمه ويتي قويمبو للبطاقة الحمراء بعد مرور سبع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وذلك بعد العودة لتقنية «الفار».

ورغم النقص العددي ظل العروبة صامتاً أمام محاولات الشارقة الهجومية، قبل أن يسقط أمام رأسية كايو لوكاس، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.