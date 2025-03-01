نزالان لمنتخب الجودو في «طشقند غراند سلام» اليوم

يستكمل المنتخب الوطني للجودو، اليوم، منافسات الدور التمهيدي في بطولة طشقند «جراند سلام»، بنزالين للاعبين كريم عبداللطيف مع لاعب طاجيكستان نزارفوف في «وزن تحت 73 كيلوغراماً»، وعمر مراد في «وزن تحت 81 كيلوغراماً» مع بطل أوزبكستان نورد يربيك.

وتقام البطولة في مجمع «يونوسوبود» الرياضي في العاصمة الأوزبكية طشقند، ويستضيفها اتحاد أوزبكستان، بإشراف الاتحاد الدولي، ومشاركة 242 لاعباً ولاعبة من 23 دولة. وتشهد البطولة مشاركة 15 حكماً دولياً.