منتخب الإمارات بطلاً لـ «خليجي الغولف»

أحرز منتخب الإمارات للغولف خمس ميداليات ملونة في بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف، التي اختتمت منافساتها أمس، في مدينة جدة السعودية.

وتوزعت الميداليات بين ذهبية للمنتخب على صعيد الفرق، وذهبية للاعب أحمد سكيك الذي توج بطلاً للخليج، إضافة إلى برونزية للاعب جوناثان سيلفراج، كما حقق منتخب الشباب الميدالية البرونزية بحصوله على المركز الثالث، فيما نال اللاعب محمد ثابت الميدالية البرونزية الثانية في منافسات الفردي.

وتفصيلاً، في منافسات الفرق، فاز منتخب الإمارات للرجال المكوّن من أحمد سكيك، وريان أحمد، وسام مولاني، وجوناثان سيلفراج، بالميدالية الذهبية بمجموع 844 نقطة، بمعدل 20 ضربة تحت المعدل. وجاء المنتخب القطري في المركز الثاني بمجموع 882 نقطة بمعدل 18 ضربة فوق المعدل، بينما حل المنتخب البحريني ثالثاً بمجموع 887 نقطة، بمعدل 23 ضربة فوق المعدل.

وعلى مستوى الفردي، حافظ أحمد سكيك على صدارة المنافسات على مدار أيام البطولة الأربعة، ليحصد الميدالية الذهبية بمجموع 270 نقطة وبمعدل 18 ضربة تحت المعدل، مسجلاً إنجازاً غير مسبوق على المستويين الخليجي والعربي.

وجاء القطري دانييل سوكولوف في المركز الثاني بمجموع 285 نقطة وبمعدل ثلاث ضربات تحت المعدل، بينما حصل الإماراتي جوناثان سيلفراج على المركز الثالث، بمجموع 292 نقطة، وبمعدل أربع ضربات فوق المعدل.

وأعرب أحمد سكيك عن سعادته بالفوز، مؤكداً تطلعه إلى تحقيق مزيد من النجاحات في الموسم المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لأكثر من خمسة أشهر عن المنافسات، مشيداً بالدعم الذي يقدّمه اتحاد الغولف في الإمارات، معتبراً أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً له ولزملائه لتقديم الأفضل مستقبلاً.

. المنتخب أحرز 5 ميداليات ملونة في البطولة التي اختتمت منافساتها أمس في مدينة جدة.