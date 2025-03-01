محمد حسين: طموح عجمان تغيّر من المركز السابع إلى الرابع

أكّد إداري فريق عجمان محمد حسين، أن البداية السيئة لفريق عجمان في بطولة دوري المحترفين والإصابات التي طالت عدداً من اللاعبين أثرتا على مشوار الفريق في المسابقة، مشيراً إلى أن طموح عجمان تغيّر عقب استقرار الجانب الفني وتحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، التي جعلت الفريق يبحث عن الوصول إلى المركز الرابع بعد أن كان يتطلع في بداية المسابقة للوجود في المركز السابع.

ونجح عجمان في تحقيق فوز مهم على النصر، أول من أمس، في الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 2-1، ليصل «البرتقالي» إلى النقطة الـ25 في المركز الثامن ويفصله عن المركز الرابع الذي يحتله العين أربع نقاط فقط، بينما توقف رصيد النصر عند النقطة الـ26 في المركز السابع، بعدما تلقي ثلاث هزائم متتالية.

وقال محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «فوز مهم وكبير على فريق النصر، وهو الفوز الثاني على التوالي لعجمان، ما يعطينا دفعة كبيرة للمباريات المقبلة عقب تحسن النتائج والعروض. الفوز جاء على حساب فريق مميز وكبير، وحصلنا على دفعة كبيرة للاقتراب من مربع الكبار، حيث أصبح طموح الفريق الآن هو المركز الرابع أو الخامس، نظراً لما يملكه الفريق من عناصر مميزة».

وأضاف: «البداية السيئة لفريق عجمان عند انطلاق الدوري والغيابات التي وجدت نتيجة الإصابات في أول أربع جولات، هما السبب في تعطل الفريق، لكن الأمور استقرت عقب عودة جميع اللاعبين، ونجح الفريق في تحقيق نتائج إيجابية والتقدم في جدول ترتيب البطولة، ليتغير الطموح من المركز السادس أو السابع إلى المركز الرابع أو الخامس وهو أمر في متناول اللاعبين حالياً».

وأكد محمد حسين، أن فريق عجمان سيحصل على إجازة لمدة أسبوع نظراً إلى توقف بطولة الدوري لمدة شهر، وبعدها سيعود الفريق إلى الانتظام في التدريبات استعداداً للمواجهات المقبلة.

. عجمان وصل إلى النقطة الـ25 في المركز الثامن، ويفصله عن المركز الرابع أربع نقاط فقط.