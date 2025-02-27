هاريس: لم يكتمل شفائي من إصابة «مباراة الوصل»

أكّد لاعب النصر، السويسري هاريس سيفيروفيتش، عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرّض لها في مباراة فريقه مع الوصل في الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، ما جعله حبيس دكة البدلاء في مباراة الجزيرة، في الجولة الماضية، التي خسرها «العميد» 2-3.

وقال هاريس لـ«الإمارات اليوم»: «مازلت أشعر ببعض الألم، لم يكتمل شفائي بنسبة 100%، لكن يجب أن أتعامل مع الإصابة، والمحافظة على التدريبات، أشعر بتحسن، لكن لست في كامل جاهزيتي».

وعن الأداء والنتائج السلبية للنصر في آخر ثلاث مباريات أمام الوصل والجزيرة في الدوري، وأهلي صنعاء في البطولة الخليجية، قال هاريس: «لعبنا أمام الوصل بشكل جيد جداً وكنا نستحق نتيجة إيجابية، لكن بسبب خطأ في منتصف الملعب نجح الوصل بإحراز هدفه، وأمام الجزيرة تلقينا ثلاثة أهداف من ثلاثة أخطاء رغم أننا كنا الأكثر استحواذاً ووصولاً إلى المرمى، لذا يجب أن نتعامل مع هذه الأخطاء بدفاع متكامل بداية من المهاجمين وخط الوسط والدفاع، حتى لا تتكرر».

وأضاف: «يجب أن نتوقف عن ارتكاب الأخطاء الصغيرة التي تتسبب في نزيف النقاط، والتركيز على تحسين وضع الفريق والعودة إلى الانتصارات من جديد». وطلب هاريس من جمهور النصر، دعم الفريق خلال هذه الفترة، خصوصاً أن الفريق يخوض مواجهة صعبة أمام عجمان في الجولة الـ18.