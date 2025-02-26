لاعب الظفرة السنغالي ليونارد يعتنق الإسلام

أعلن نادي الظفرة الرياضي الثقافي اليوم عن إعتناق لاعبه المدافع الغاني ليونارد أوفور الدين الإسلامي وليكون إسمه الجديد "مالك". وأوضح النادي في (بيان) أن اللاعب الغاني مالك "رافقه لاعبا الفريق ريان يسلم ومنصور الحربي عند النطق بالشهادة وأكمل إجراءات إسلامه عبر الخدمات الالكترونية بدائرة القضاء. وأكد نادي الظفرة في بيانه أن إسلام اللاعب الغاني يعكس النمو الحقيقي في إعتناق الإسلام داخل الدولة بعد الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في نشر قيم التسامح والسلام والتعدد والترابط. وتقدم النادي بالشكر لزملاء اللاعب في الفريق على دورهم وسلوكهم الذي رغب اللاعب في الإسلام، مؤكدا أن إعلان اللاعب اسلامه يأتي في عام المجتمع ليؤكد وحدة النسيج الإجتماعي داخل دولة الامارات العربية المتحدة.