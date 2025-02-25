شباب الأهلي لا يعرف طعم الخسارة في 24 مباراة متتالية

واصل فريق شباب الأهلي كتابة التاريخ بعد الفوز على العروبة بهدفين دون مقابل، في الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليسجل رقماً قياسياً جديداً بعدم الخسارة في 24 مباراة متتالية في جميع المسابقات التي خاضها الموسم الحالي.

وتعود آخر خسارة للفريق إلى الثاني من أكتوبر 2024 أمام ناساف الأوزبكي، وبعدها لم يتعرض إلى الهزيمة، إذ فاز في 20 مباراة، وتعادل في أربع.

وابتعد «فرسان دبي» في صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة، بعد أن استغل التعثر المفاجئ للشارقة أمام البطائح بهدف دون مقابل.

ولم يفقد شباب الأهلي نقاطاً، منذ أكتوبر الماضي، إلا بالتعادل مع كلباء وخورفكان في الدوري، ومع النصر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومع الكويت الكويتي في «دوري أبطال آسيا 2»، ولم يكتفِ شباب الأهلي بكونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، إذ يعد أيضاً صاحب ثاني أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً خلف العين (41 هدفاً)، وثاني أقوى خط دفاع حيث استقبل 13 هدفاً خلف الشارقة (ثمانية أهداف)، لكنه يتصدر البطولة بفارق سبع نقاط عن الشارقة، و15 نقطة عن العين.

وسيكون أمام شباب الأهلي فرصة لزيادة عدد انتصاراته، عندما يستضيف بني ياس في الجولة الـ18 على استاد راشد.

من جهته، أكد المحلل الفني، خالد عبيد، أن فريق شباب الأهلي يسير بثبات إلى منصات التتويج في مختلف البطولات، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يسير على الطريق الصحيح بجودة لاعبيه، وإدارته وفق خطة مدروسة واختيارات صحيحة»، مضيفاً أن «عملية الاختيارات والتدوير في شباب الأهلي غير موجودة في الأندية الأخرى، ما يعطيه الأفضلية».

وأضاف: «أفضل شيء في شباب الأهلي عدم تأثر الفريق بغياب أي لاعب، إضافة إلى أن أي لاعب يوجد في المباراة، ولو لخمس دقائق، ستشعر بأنه لعب المباراة كاملة».

خالد عبيد:

. عملية الاختيارات والتدوير في شباب الأهلي غير موجودة في الأندية الأخرى، ما يعطيه الأفضلية.