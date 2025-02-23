الوصل من المركز السابع إلى الرابع بلمح «العين»

حقق الوصل فوزاً ثميناً على ضيفه العين بهدف دون رد، أمس، على ملعب زعبيل ضمن منافسات الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويدين «الإمبراطور» بهذا الانتصار إلى مهاجمه فابيو ليما الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة «46»، ليقفز الوصل من المركز السابع إلى الرابع مؤقتاً برصيد 27 نقطة، فيما بقي العين ثالثاً بـ29 نقطة.

وغابت المتعة في شوط المباراة الأول، ولم تحضر الخطورة على المرميين إلا مع الدقيقة الأخيرة من الشوط، حينما استقبل فابيو ليما كرة عرضية وضعته في مواجهة مع الحارس خالد عيسى الذي تدخل ببراعة ليتصدى لتسديدة لاعب الوصل ويُبقي النتيجة بالتعادل السلبي.

ولكن رد ليما جاء مثمراً مع مطلع الشوط الثاني، عندما تمكن من متابعة عرضية أليكسيس بيريز، وغمزها برأسه على يمين خالد عيسى. وحاول العين تعديل النتيجة وحصل على أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل، كان أبرزها تمريرة كاكو التي وضعت سفيان رحيمي في مواجهة المرمى لكنه سدد بمحاذاة القائم.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، عمّق عجمان جراح دبا الحصن بتغلبه عليه بهدف نظيف حمل توقيع المغربي وليد أزارو بعد انفراد بالمرمى «34».

وبهذه النتيجة قفز عجمان للمركز الثامن بعدما رفع رصيده عند 22 نقطة، فيما بقي دبا الحصن في المركز قبل الأخير بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.

وفي المباراة الثالثة، تغلب خورفكان على مضيفه كلباء بهدف دون مقابل، بعد مباراة كان فيها «النسور» الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة، فيما واصل «النمور» سلسلة عروضه ونتائجه السلبية في الفترة الأخيرة.

وبعد شوط أول سلبي منح الأرجنتيني برايان راميريز فريقه الأفضلية عند الدقيقة 54، بعد صناعة مميزة من جانب طارق تيسودالي، ليُسدد كرة أرضية على يسار الحارس «54». ومنح هذا الانتصار الفرصة لفريق خورفكان للتساوي مع كلباء ولكل منهما 21 نقطة في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.