مانشستر يونايتد يستفيد من «الفار» أمام إيفرتون

ساعد هدفان متأخران، سجلهما برونو فرنانديز ومانويل أوجارتي، مانشستر يونايتد على تعويض تأخره، ليخطف نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، بعدما حرم صاحب الضيافة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. وتسبب الارتباك الدفاعي مرة أخرى في تسجيل المهاجم بيتو الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 19، قبل أن يضيف عبدالله دوكوري الهدف الثاني (33). وتحسن أداء يونايتد بعد الاستراحة، وعاد إلى المباراة من خلال القائد فرنانديز، قبل أن يسجل أوجارتي هدف التعادل الرائع قبل 10 دقائق من النهاية، وظن إيفرتون أنه حسم فوزاً درامياً بعد حصوله على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن (الفار) ألغى القرار.