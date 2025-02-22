الوصل والعين.. قمة جماهيرية خارج سرب المنافسة

تنطلق، اليوم، الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين بثلاث مواجهات، يلتقي فيها الوصل مع العين، فيما يستقبل دبا الحصن عجمان، ويلعب كلباء مع خورفكان.

وسيكون ملعب زعبيل عند الساعة 20:15 من مساء اليوم مسرحاً لواحدة من أكثر المواجهات قوة وجماهيرية في تلك الجولة، والتي ستجمع الوصل مع العين، في قمة ستكون خارج سرب المنافسة، بعدما ابتعد الفريقان عن صراع المنافسة على لقب الدوري مبكراً، تاركين المنافسة لكل من شباب الأهلي والشارقة.

وتأتي تلك القمة، بعد أيام قليلة من انتهاء مشاركات الفريقين في دوري النخبة الآسيوي الذي أكمل فيه الوصل مسيرته ببلوغه الدور ثمن النهائي، على الرغم من خسارته أمام الهلال بهدفين نظيفين، إذ سيلعب مع السد القطري في هذا الدور، في حين ودع العين المنافسات بسجل خال من الانتصارات، بعدما خسر في الجولة الأخيرة من الشرطة العراقي بهدفين دون رد.

وتختلف دوافع الفريقين في مواجهة الليلة، لكنهما يتفقان في أهمية تحقيق الفوز، فالوصل صاحب الأرض والجمهور يسعى لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ ينشد رد الدين إلى العين الذي فاز عليه في الدور الأول بنتيجة 4-2، وتحسين مركزه في جدول الترتيب، إذ من الممكن أن يقفز مركزين على أقل تقدير في حالة انتزاعه النقاط الثلاث، إذ يحتل «الإمبراطور» حالياً المركز السابع برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن النصر صاحب المركز الخامس.

في المقابل، يأمل العين مواصلة انتصاراته المحلية تحت قيادة مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش، بعدما نجح في قيادة فريقه لتحقيق انتصارين متتاليين، على البطائح 2-1، وكلباء 3-1، ليقفز الفريق إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

وفي المباراة الثانية يحل عجمان ضيفاً ثقيلاً على دبا الحصن عند الساعة 17:30، في مواجهة يسعى فيها «البرتقالي» للعودة مجدداً لسكة الانتصارات التي توقفت أمام بني ياس وشباب الأهلي بالخسارة أمامهما 2-3، و1-3 على التوالي، ليتراجع للمركز العاشر برصيد 19 نقطة.

ولا تبدو مهمة عجمان سهلة أمام دبا الحصن، الساعي للهرب من صراع الهبوط، إذ تعني النقاط الثلاث طوق نجاة كبيرة نحو التقدم خطوة كبيرة، وترك المركز قبل الأخير ولو بشكل مؤقت، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

وفي المباراة الثالثة التي تقام عند الـ17:30 يستضيف كلباء خورفكان في مواجهة متكافئة بين الفريقين، يسعى فيها «النمور» إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية من العين. ويحتل كلباء المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن خورفكان المنتشي من فوزه في الجولة الماضية على العروبة بثلاثية نظيفة.

. تختلف دوافع الفريقين في مواجهة الليلة، لكنهما يتفقان في أهمية تحقيق الفوز.

. قمة الوصل والعين تأتي بعد أيام قليلة من انتهاء مشاركاتهما في دوري النخبة الآسيوي.