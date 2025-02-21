الأهلي المصري يواجه الهلال السوداني في «أبطال إفريقيا»

أوقعت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي سُحبت، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، الأهلي المصري الأكثر تتويجاً بلقب البطولة، في مواجهة الهلال السوداني.

ويخوض الأهلي المتوج باللقب 12 مرة، منها أربع مرات خلال النسخ الخمس الأخيرة، مباراة الذهاب على أرضه.

أما الترجي، الفائز باللقب أربع مرات، فيلتقي في دور الثمانية مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي يستضيف مباراة الذهاب على أرضه، وأوقعت القرعة مولودية الجزائر في مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وبيراميدز المصري في مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وتقام جولتا ذهاب وإياب دور الثمانية يومَي الأول والثامن من أبريل المقبل.