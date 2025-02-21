النصر أمام فرصة للمنافسة على لقب «أبطال الخليج»

بات فريق النصر أمام فرصة للمنافسة على لقب دوري أبطال الخليج للأندية عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي، في مواجهة فريق القادسية الكويتي ذهاباً في استاد آل مكتوم يوم 4 مارس المقبل، بينما سيلعب إياباً يوم 11 مارس في الكويت. فيما يلتقي في نصف النهائي الثاني الاتفاق السعودي مع دهوك العراقي، على أن يلتقي الفائزان في النهائي المقرر 8 و15 أبريل المقبل.

وقدم النصر أداء مميزاً خلال مشاركته في البطولة، وتأهل إلى نصف النهائي متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات، وتعادلين دون أي خسارة، لكن الفريق اختتم مرحلة دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام أهلي صنعاء، أول من أمس، على استاد آل مكتوم في دبي، في مباراة اعتمد فيها مدرب النصر الهولندي شرودر على مجموعة كبيرة من اللاعبين البدلاء، لإعطائهم الفرصة في مباراة جاءت كتحصيل حاصل، بعد أن حسم الفريق صدارة المجموعة قبل آخر جولتين.

وعقب المباراة أكد مدرب النصر شرودر، أنه غير راض عن المستوى الفني أمام أهلي صنعاء، مؤكداً أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر.

وقال شرودر في المؤتمر الصحافي: «يجب أن نكون أمناء مع أنفسنا، لم نكن جيدين في المباراة، وعلى الرغم من أننا أعطينا الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، ولكن هذا ليس عذراً لفريق بحجم النصر أن يظهر بشكل غير جيد في المباراة، سنحاول تدارك الموقف، وعلينا الاستعداد للمباراة القادمة أمام الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين يوم الأحد المقبل».

شرودر:

. علينا الاستعداد للمباراة القادمة أمام الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين الأحد.