الروسية ميرا تكسب مباراتين بيوم واحد في «تنس دبي»

نجحت الروسية، ميرا أندريفا، المصنفة 14 عالمياً، في تحقيق الفوز خلال مباراتين بدورين مختلفين في يوم واحد، ضمن منافسات النسخة الـ25 من بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، بعد فوزها، صباح أمس، على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا (المصنفة 39 عالمياً) بمجموعتين دون رد في الدور ثمن النهائي، وتغلبت خلال فترة الظهيرة بالنتيجة نفسها على المصنفة 46 على العالم، الأميركية بيتون ستيرنز في دور الـ16.

وكانت الأمطار التي تساقطت على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، أول من أمس، قد أجبرت اللجنة المنظمة على تأجيل أربع مباريات في الدور الـ32 قبل استكمال البرنامج الرسمي في فترة الظهيرة.

وحجزت ستيرنز مقعدها في دور الـ16 بفوزها على الصينية كينوين زهانج (المصنفة الثامنة) بمجموعتين لواحدة، وبالنتيجة ذاتها فازت الرومانية كريستا (المصنفة 89 عالمياً) على الأميركية أليشا باركس (المصنفة 79 عالمياً) بمجموعتين لواحدة، ونجحت نافارو (المصنفة التاسعة) في إقصاء بطلة نسخة 2019 السويسرية بليندا بنشيتش (المصنفة 66) بالفوز عليها بمجموعتين لواحدة.

ولم يخلُ دور 16 من مفاجآت العيار الثقيل، بوداع حاملة اللقب، الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة رابعة على العالم، بخسارتها أمام الأميركية صوفيا كينن (المصنفة 56) بمجموعتين دون رد.

وفي بقية المباريات، واصلت المصنفات الكبريات عبورهن بأمان إلى الدور ربع النهائي، بفوز المصنفة الثانية عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بمجموعتين دون مقابل، قبل أن تسير الكازاخستانية يلينا ريباكينا (المصنفة السابعة) على النهج ذاته بإقصائها الإسبانية باولا بادوسا (المصنفة العاشرة) بمجموعتين لواحدة.