البطاقة الآسيوية تغري الشارقة أمام الحسين إربد

يستضيف الشارقة، في السادسة من مساء اليوم، فريق الحسين إربد الأردني، في لقاء إياب الدور ثمن النهائي من «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، بعدما انتهى لقاء الذهاب في الأردن بفوز الشارقة بهدف نظيف سجله اللاعب كايو لوكاس.

ويسعى «الملك» إلى حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في وقت عكف المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، منذ عودة الفريق من الأردن، الأسبوع الماضي، على تجهيز الفريق بشكل جيد.

وسعى كوزمين خلال التدريبات الأخيرة إلى معالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت مباراة الفريق الأخيرة أمام الحسين إربد وكذلك تعزيز الإيجابيات التي صاحبت المباراة السابقة رغم أن الفريق خرج خلالها فائزاً.

ويراهن الشارقة على العناصر نفسها التي خاضت المباراة السابقة مع إمكانية إجراء بعض التغييرات البسيطة، وذلك وفقاً لجاهزية كل لاعب فنياً وبدنياً.

ويزخر الشارقة بالعديد من اللاعبين الذين بإمكانهم صنع الفارق في صفوف الفريق، مثل كايو لوكاس وعثمان كامارا، ولوان بيريرا وفراس بالعربي.

في المقابل، فإن فريق الحسين إربد، الذي يضم نخبة من نجوم الكرة الأردنية المميزين، لن يكون صيداً سهلاً، وإنما سيسعى بكل قوة إلى الثأر لهزيمته السابقة واستعادة اتزانه وتصحيح صورته، خصوصاً بعدما وقف الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب البرتغالي جواو موتا، على النقاط السلبية التي تسببت بخسارة الفريق في مباراة الذهاب الأخيرة.