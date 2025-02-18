أصغر حارس مرمى مقيم يخطف الأنظار في دوري «الثانية»

أصبح المصري، أحمد بغدادي، أصغر حارس مرمى مقيم يلعب مع فريق أول في الملاعب الإماراتية، بعمر 15 سنة و10 شهور، بعدما فرض نفسه ضمن تشكيلة رويال أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم.

وقاد حارس المرمى الموهوب فريقه لنيل أربع نقاط ثمينة، منها الفوز على فريق ريجينال 3-2، والتعادل مع مدينات 1-1، مقابل خسارة واحدة أمام الاتفاق «الوصيف» بهدفين نظيفين بعد ثلاث مباريات خاضها في صفوف الفريق الأول، نال خلالها رضا المدرب السنغالي نانو، ومدرب حراس المرمى المصري علي المهدي، بعد تصديات عدة صعبة.

ويحتل رويال المركز الثامن برصيد 17 نقطة في دوري الدرجة الثانية.

وقال بغدادي لـ«الإمارات اليوم»: «أطمح إلى تطوير مستواي من خلال استثمار كل دقيقة في الملعب أثناء التدريبات وفي المباريات الرسمية، بهدف الانضمام لأي من فرق دوري الدرجة الأولى والمحترفين في المستقبل القريب، تمهيداً للاحتراف الخارجي».

بدوره، قال مدرب الحراس، علي المهدي، لـ«الإمارات اليوم»: «أحمد بغدادي يتمتع بموهبة كبيرة وشجاعة استثنائية لحارس في مقتبل العمر، ما شجعنا على إشراكه في المباريات القوية، وعزز ذلك من رؤيتنا بعد أن تعامل مع المواقف خلال المباريات، وأثبت جدارته بالمشاركة في هذا المستوى المبكر، وأتوقع له أن ينتقل لأحد أندية دوري المحترفين قريباً جداً».

• 15 سنة و10 شهور، عُمر الحارس المصري أحمد بغدادي.