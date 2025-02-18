المنتخب جاهز لـ «خليجي القدامى»

أكد لاعبو المنتخب الوطني جاهزيتهم للمشاركة في النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين، التي تنطلق في الكويت من 22 حتى 26 من الشهر ذاته، بمشاركة ثمانية منتخبات.

وأعرب نجوم المنتخب الوطني السابقون عن سعادتهم بالعودة إلى الملاعب مجدداً والمشاركة في البطولات، خصوصاً الخليجية لما تتمتع به من قوة وإثارة واهتمام إعلامي وجماهيري.

وقال منذر علي، أحد أبرز نجوم المنتخب في فترة التسعينات، إن سعادته لا توصف بارتداء قميص المنتخب مجدداً بعد سنوات من الاعتزال، وقال: «منذ تلقيت نبأ اختياري لتمثيل المنتخب في هذه البطولة استعدت الذكريات الجميلة التي عشتها مع الأبيض في دورات كأس الخليج السابقة ونهائيات كأس آسيا».

بدوره، قال عبدالرحيم جمعة - صاحب التمريرة الحاسمة لإسماعيل مطر حين سجل هدف الفوز على منتخب عُمان في نهائي بطولة «خليجي 18» في أبوظبي عام 2007 - إن «مثل هذه البطولات تعد مهمة جداً واستمراريتها مطلب، كونها تجمع النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب الخليجية، وتُمثل فرصة لتعريف الجيل الحالي بهم وبما قدموه من متعة في دورات الخليج».

ويُواصل المنتخب تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة حتى موعد السفر إلى الكويت، بعد غدٍ.