تألق عربي في بطولة دبي الدولية المفتوحة للسباحة

شهدت «بطولة دبي الدولية المفتوحة للسباحة 2025» تألقاً للسبّاحين والسبّاحات العرب الناشئين، الذين قدموا مستويات ممتازة في البطولة التي شارك فيها عدد كبير من أبطال الأولمبياد والعالم، والتي استضافها «مجمع حمدان الرياضي»، ونظمتها أكاديمية هاملتون أكواتيكس وإي إس إم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وحقق السبّاحون والسبّاحات العرب أرقاماً قياسية في «بطولة دبي الدولية المفتوحة» على مستوى اتحاداتهم، حيث حققت التونسية حبيبة بلغيث رقماً قياسياً تونسياً جديداً في السباحة المفتوحة لـ«سباق 50 متر صدر للسيدات» بعد إنهائها السباق في زمن 32.35 ثانية، متفوقة على مواطنتها سارة لجنف التي كانت محتفظة برقم تونس من قبل بزمن 32.68 ثانية، كما حققت الأردنية تارا علول رقماً قياسياً جديداً في السباحة المفتوحة في الأردن لسباق 200 متر فردي للسيدات، بزمن 2:24.78 دقيقة، محطمة رقمها السابق الذي كان 2:25.56 دقيقة.

وحقق السعودي زيد السراج رقماً قياسياً جديداً في السباحة المفتوحة في السعودية لسباق 50 متراً حرة للرجال بزمن 23.22 ثانية، متفوقاً على مواطنه يوسف بوعريش 23.35 ثانية، وحققت اللبنانية لين الحاج رقماً قياسياً جديداً في السباحة المفتوحة في لبنان لسباق 200 متر صدر للسيدات بزمن 2:33.22 دقيقة، متفوقة على رقمها السابق 2:32.74 دقيقة.

وفاز البطل الأولمبي البريطاني بن براود بالمركز الأول في سباق 50 متراً سباحة حرة بزمن قدره 21.99 ثانية، فيما افتتح السويسري نوي بونتي صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 لسباحة 100 متر فراشة وبطل العالم ثلاث مرات، موسمه لعام 2025 بتسجيل أفضل زمن عالمي جديد له في «بطولة دبي المفتوحة» بواقع 22.83 ثانية في سباق 50 متراً فراشة.

وفازت اللبنانية لمار الحاج من نادي ديكاثلون بلقب أفضل سبّاحة ناشئة فئة البنات، كما فاز سانتياغو فالبوينا من نادي سباحة الشباب بالظهران في السعودية بلقب أفضل سباح ناشئ لفئة البنين، وحصلت أكاديمية أول ستارز للسباحة من دولة الإمارات على لقب أفضل نادٍ مشارك في فئة الناشئين.

كما فازت الهولندية تيسا جيلي من نادي فيينورد ألبيون الهولندي للسباحة بلقب أفضل سبّاحة للفئة المفتوحة سيدات، ولقب بطلة سباقات السرعة القصيرة، كما فاز الهولندي شون نيوولد من نادي فيينورد ألبيون الهولندي للسباحة بلقب أفضل سبّاح للفئة المفتوحة رجال، ولقب بطل سباقات السرعة القصيرة، وحصل نادي «ماي سويم» من دبي على لقب أفضل نادٍ للفئة المفتوحة.