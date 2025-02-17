«طواف الإمارات» ينطلق من الظفرة اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة السابعة من طواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 140 من نخبة الدراجين في العالم، ويستمر حتى 23 الجاري، ويقام الطواف عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية تبلغ 1013 كم، تبدأ في منطقة الظفرة وتنتهي في مدينة العين، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق زمن فردي ضد الساعة في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كلم، وينطلق الطواف بمرحلة «محطة شمس للطاقة الشمسية» في منطقة الظفرة لمسافة 138 كم، تبدأ عند الساعة 13:20 من محطة الطاقة الشمسية «شمس»، وتنتهي في ليوا.