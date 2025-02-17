راشد البلوشي سادس بطولة آسيا للطريق

أنهى منتخب الدراجات مشاركته في البطولة الآسيوية للطريق التي اختتمت، أمس، في تايلاند، وحصل لاعب المنتخب، راشد البلوشي، على المركز الـ13 بسباق الفردي العام، الذي أقيم لمسافة 171 كم، بمشاركة 71 من أقوى الدراجين، كما حصل اللاعب على المركز السادس في سباق فردي ضد الساعة في البطولة نفسها، وتعد هذه أول مشاركة للبلوشي مع منتخب الدراجات في البطولات الخارجية، وشارك المنتخب في البطولة الآسيوية للطريق بسبعة لاعبين، هم: أحمد المنصوري، وراشد البلوشي، وعبدالله جاسم، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، وهلال الحربي، ويوسف أميري، وصفية الصائغ، وظفر المنتخب خلال هذه المشاركة بميداليتين (ذهبية عن طريق محمد المطيوعي، وفضية عن طريق صفية الصايغ).

ويعود إلى الإمارات اليوم أربعة دراجين، هم: راشد البلوشي، وعبدالله جاسم، وهلال الحربي، وصفية الصايغ، بينما يتجه أربعة دراجين إلى ماليزيا للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار، وهم: أحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، ويوسف أميري.