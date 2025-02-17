غوف: سعيدة بالعودة إلى «تنس دبي» وزيارة «برج خليفة»

أعربت النجمة الأميركية، كوكو غوف، المصنفة ثالثة عالمياً، عن سعادتها بالعودة إلى المشاركة في النسخة الـ25 من بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، التي انطلقت، أمس، على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود، مشيرة إلى أنها وضعت ضمن برنامج المشاركة زيارة عدد من معالم «دانة الدنيا»، يتقدمها «دبي مول» و«برج خليفة».

وقالت غوف (20 عاماً) في مؤتمر صحافي، أمس: «خروجي المبكر من الدوحة الأسبوع الماضي، منحني الوقت الكافي للقدوم المبكر إلى دبي، والخضوع لمجموعة من التدريبات، قبل أن أحصل على يوم راحة قضيته برفقة والدي في (دبي مول) والاحتفال بعيد الحب، وزيارة قمة برج خليفة، وهناك العديد من الأماكن الأخرى التي أطمح إلى زيارتها، من أبرزها شواطئ دبي».

وأضافت: «أعتقد أنه في هذا الوقت من العام، تكون من الصعوبة المشاركة في بطولة مثل الدوحة، كونها جاءت بعد رحلة طويلة نوعاً ما جرّاء المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث لعبت بشكل متواصل في أستراليا ومن ثم حصلت على استراحة قصيرة قبل الذهاب إلى قطر، وأركز حالياً على التدريبات هنا في دبي، على أمل أن أحقق أداء أفضل».

واختتمت: «حرص مدربي على تعزيز الجوانب الإيجابية، والتركيز على العامل النفسي وتحقيق أهدافي في كل مباراة، وتعلمت في مسيرتي قبول الخسارة، والثقة بأن الخسائر ستتحول إلى انتصارات على المدى الطويل».

يذكر أن غوف سبق لها بلوغ الدور نصف النهائي في نسخة 2023، قبل خسارتها أمام البولندية إيغا شفيونتيك بمجموعتين من دون رد (6-4 و6-2).

من جانبها، نجحت بطلة «تنس دبي» في نسخة 2019، السويسرية بليندا بنشيتش، المصنفة 69 عالمياً، في عبور الدور الأول بسهولة، بفوزها، أمس، على اليابانية أيو إيتو المصنفة 120 على العالم، بواقع مجموعتين من دون رد (6-0 و6-2).