علي ضاوي يظفر بذهبية «واوان لبناء الأجسام»

تمكّن لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام، علي ضاوي، من الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الفيزيك للطول المفتوح في بطولة «واوان كلاسيك الدولية» لبناء الأجسام، التي اختتمت أمس، وأقيمت بإشراف الاتحادين الإماراتي والآسيوي في فندق شيراتون جي بي آر في دبي.

وضمن علي ضاوي الحصول على بطاقة الاحتراف العالمية التي تؤهله للمشاركة في المنافسات العالمية، وهي البطاقة الثامنة في مسيرته الرياضية، والرابعة على التوالي (سوبرهاتريك) في البطولات التي تقام في دبي من 2022 إلى 2025.

وقال اللاعب علي ضاوي لـ«الإمارات اليوم»: «تعكس هذه الأرقام الإيجابية القدرة البدنية والفنية العالية التي يتمتع بها أبناء الإمارات في أقوى البطولات»، مشيراً إلى أن استضافة الإمارات للبطولات العالمية أسهمت في خلق فرص منافسة واحتكاك انعكست بشكل إيجابي على لاعبي المنتخب.