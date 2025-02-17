العين والشرطة العراقي.. مباراة الأمل «الآسيوي» المفقود

يحل فريق العين، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، ضيفاً على الشرطة العراقي، على ملعب الزوراء في بغداد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، ويخوض «الزعيم» اللقاء تأدية للواجب بعد خروجه من سابق التأهل منذ الجولة الماضية.

ويتوقع أن يدخل العين المباراة بتشكيلة أغلبها من اللاعبين البدلاء، لكن مع الرغبة في تقديم أداء مشرف لإنهاء مشاركته بتقديم أداء يليق بمكانته كحامل للقب.

وعملياً تجمع هذه المباراة فريقين فقدا الأمل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ما يدفع كلاً منهما للسعي لتحقيق أول فوز له في البطولة، فقد خسر فريق الشرطة أربع مباريات، وتعادل في ثلاث أخرى، مسجلاً خمسة أهداف فقط في المباريات السبع التي خاضها، بينما تلقّت شباكه 17 هدفاً، أما العين فقد خسر خمس مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل 11 هدفاً، بينما دخل مرماه 20 هدفاً.

وقد شهدت رحلة العين في الدفاع عن لقبه تعادلاً في الجولة الأولى مع السد بنتيجة 1-1 على أرضه، ثم خسارة أمام الغرافة 2-4 في الجولة الثانية، تلتها خسارة أخرى أمام الهلال بنتيجة 4-5 في الجولة الثالثة. واستمرت الخسائر أمام النصر 1-5 في الجولة الرابعة، ثم خسارته أمام الأهلي 1-2 في الجولة الخامسة، قبل أن يتعادل مع باختاكور 1-1 في الجولة السادسة، ويخسر أخيراً أمام الريان 1-2 في الجولة السابعة.

من جهته، بدأ الشرطة مشواره بتعادل مع النصر 1-1 في الجولة الأولى، ثم خسر أمام الهلال 0-5 في الجولة الثانية، وتعادل مع باختاكور 0-0 في الجولة الثالثة، واستمرت النتائج السلبية بخسارته أمام الأهلي 1-5 في الجولة الرابعة، ثم أمام الوصل 1-3 في الجولة الخامسة، وأمام بيرسيبوليس 1-2 في الجولة السادسة، قبل أن يُنهي مشاركته بتعادل مع الاستقلال 1-1 في الجولة السابعة.