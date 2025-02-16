منتخب الدراجات يُنهي «الطريق الآسيوي» اليوم

يختتم منتخب الدراجات اليوم مشاركاته في البطولة الآسيوية للطريق المقامة في تايلاند بخوض سباق الفردي العام للكبار، بمشاركة أربعة درّاجين هم: أحمد المنصوري، راشد البلوشي، عبدالله الحمادي، هلال الحربي.

وسيتوجه المنتخب بعد ختام سباقات الطريق إلى ماليزيا لخوض منافسات البطولة الآسيوية للمضمار المقررة خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري.

وكان المنتخب قد حقق ميداليتين حتى الآن، بعد فوز محمد المطيوعي بذهبية سباق الفردي ضد الساعة، وصفية الصايغ بفضية سباق الفردي ضد الساعة سيدات، فيما حقق راشد البلوشي المركز السادس بأول مشاركة له مع المنتخب في البطولات الخارجية، ونال الدراج الشاب الصاعد يوسف أميري «بطل العرب» المركز الرابع في سباق الفردي ضد الساعة في أول مشاركة قارية أيضاً.

وأقيمت البطولة الآسيوية في تايلاند على مدار 10 أيام، إذ بدأت في السابع من فبراير الماضي بسباقات أصحاب الهمم ثم منتخب الدراجات.