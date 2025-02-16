أرقام إيسايلا مع بني ياس «مبهرة»

تمكن بني ياس من معادلة رقمه الذي حققه في موسم 2014-2015، حينما حقق ثلاثة انتصارات متتالية خارج ملعبه، وذلك بعد الفوز على عجمان أول من أمس 3-2، في الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين. وكان السماوي قد نجح من قبل في تحقيق الفوز على كلباء والجزيرة خارج قواعده بالنتيجة نفسها 1-0.

وواصل بني ياس تحقيق نتائجه المميزة بقيادة مدربه الروماني دانييل إيسايلا، مُحققاً الفوز في خمس مباريات وهو ما عجز عنه مدربه السابق البرتغالي جواو بيدرو سوزا (المقال) في 11 مباراة.

وكان سوزا قد جمع ثماني نقاط فقط من انتصارين وتعادلين، ليتعرض الفريق معه إلى شبح الهبوط إلى أن تولى إيسايلا مهمة القيادة الفنية ليجمع 11 نقطة من خمس مباريات، بالتعادل سلبياً مع الوصل والنصر، والفوز على كل من كلباء والجزيرة وعجمان، دون أن يتعرض لأي خسارة، ليقفز الفريق إلى المركز التاسع ويبتعد بصورة كبيرة عن صراع البقاء.

ولم تتوقف نجاحات المدرب الروماني عند عدد النقاط التي جمعها، بل خرج فريقه في أربع مباريات دون أن تهتز شباكه بأي أهداف بعدما كان فريقه ثاني أضعف خط دفاع في المسابقة بعد العروبة بتلقيه 28 هدفاً، لتصبح مباراة عجمان هي الأولى التي يستقبل فيها أهدافاً. وسيطرت على إيسايلا علامات الارتياح خلال المؤتمر الصحافي، وقال: «المباراة كانت صعبة حتى مع خوض عجمان اللقاء بـ10 لاعبين، إذ استطاعوا أن يُحرجونا في آخر المباراة وسجلوا هدفين».

وأضاف: «في البداية سار اللقاء بصورة جيدة لصالحنا بعد حالة الطرد، واستطعنا أن نُسجل وقدمنا مستويات كبيرة وأضعنا فرصاً أخرى كان من الممكن أن تزيد من حصيلة أهدافنا».

من جهته، استغرب مدرب عجمان، الصربي غوران، القرارات التي صدرت عن الصافرة خلال مباراة فريقه ضد بني ياس، وقال: «لم أفهم قرارات الحكم منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة، بداية من حالة الطرد التي تعرضنا لها، وقرارات أخرى خلال اللقاء، وكلما حاولنا أن نلعب ونصنع الفارق كان الحكم يوقف اللعب لأسباب غير معلومة».