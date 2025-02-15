الوصل يحسم «ديربي بر دبي» بـ «الواقعية»

لعبت الواقعية دوراً بارزاً في فوز الوصل على مستضيفه النصر بهدف نظيف، في مواجهة «ديربي بر دبي» التي جمعت بين الفريقين، أمس، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورغم أن النصر كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة، والأفضل في التمريرات والتسديدات وحتى الركنيات، إلا أن «الإمبراطور» تخلى عن سباق الإحصاءات، وركز على تحقيق هدفه الأساسي بحسم النتيجة لمصلحته، وهو ما نجح فيه بذكاء.

واستثمر «الإمبراطور» إحدى أنصاف الفرص التي حصل عليها، ليخطف النقاط الثلاث عبر نجمه نيكولاس خيمينيز، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42، بعد تبادل رائع للكرة مع زميله جواو بيدرو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها ببراعة في الزاوية البعيدة، لتسكن الشباك وسط عجز الحارس أحمد شامبيه عن التصدي لها.

وجاء هدف خيمينيز ليكسر به صيامه التهديفي الذي استمر 10 مباريات، وليكون الهدف رقم 30 له في بطولة الدوري، لكنه كان واحداً من أغلى أهدافه، إذ جاء في توقيت مثالي وفي شباك الجار، ما جعله أحد أبرز نجوم المواجهة.

ورفع الوصل رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد النصر عند 26 نقطة في المركز الرابع، ليؤكد «الإمبراطور» أن التركيز على تحقيق الهدف أهم من التفوق في الإحصاءات، وأن الواقعية تظل السلاح الأهم في مثل هذه المباريات الحاسمة.