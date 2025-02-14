سبيت خاطر: عدت إلى المنزل من دون حذائي في أول تدريب لـ «الأساطير».. وفيصل المتهم الأول

عبّر لاعب نادي العين والمنتخب الوطني السابق، سبيت خاطر، عن سعادته بانضمامه إلى منتخب قدامى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين «الأساطير»، المقررة في الكويت من 22 إلى 26 فبراير الجاري، مؤكداً أن تجمع لاعبي «الأبيض» أعاد ذكريات جميلة، لافتاً إلى أنه عقب مشاركته في أول تدريب مع المنتخب عاد إلى منزله من دون حذائه، بسبب «مقلب» من أحد زملائه.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم» هناك كثير من التفاصيل المثيرة التي تجمع اللاعبين، خصوصاً داخل غرفة الملابس، موضحاً: «بطولة الأساطير فرصة لاستعادة الذكريات، خصوصاً أنه لم يتغير شيء بالنسبة للاعبين المعتزلين، بعدما شاركنا في التدريبات كأننا سنخوض بطولة رسمية، بينما لم تتوقف المقالب الفكاهية بين اللاعبين».

وأضاف: «الموقف الأهم في التدريب أنني عندما بحثت عن حذائي لم أجده، لتتكرر المقالب التي كانت تحدث في الماضي».

أما عن المتسبب في المقلب فقال: «أتوقع ذلك من أي لاعب، خصوصاً فيصل خليل، المتخصص في المشاغبة دائماً».

وتحدث سبيت خاطر عن كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، وقال: «بطولة طيبة، وتجاوب اتحاد الكرة ممتاز، وطريقة التجمع جيدة، خصوصاً العودة إلى غرفة الملابس.. شعور رائع جداً».

وعن أبرز ذكرياته، قال: «الذكرى التي لا أنساها بالتأكيد هي الفوز بلقب خليجي 2007، حيث إنها أول لقب لمنتخب الإمارات، كما أنها تعد أهم بطولة في مسيرتي مع كرة القدم، إلى جانب تتويجي بلقب دوري أبطال آسيا 2003 مع نادي العين.

بطولة الأساطير بالنسبة لنا كلاعبين مهمة جداً، لأننا نمثل المنتخب الوطني بأفضل صورة، ولا نتعامل معها بأنها بطولة ودية، ولكن نسعى لتقديم كل ما لدينا، والظهور بشكل جيد، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق».

ورداً على سؤال حول أهم لاعب بالنسبة له داخل الملعب وخارجه، قال: «هناك العديد من اللاعبين لن أتحدث عن لاعب واحد، من الصعب أن أختار لاعب واحد فقط، أبرزهم هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، عبدالسلام جمعة، سالم خميس، إسماعيل مطر، فيصل خليل، عمر عبدالرحمن، علي مبخوت، بشير سعيد، جمعة خاطر، فهد علي، عبدالله علي، حميد فاخر، غريب حارب، وعلي عباس.. أسماء كنت أشعر بجوارها بالارتياح، وهناك أسماء أخرى لا تحضرني حالياً».

في المقابل، اختار خاطر مدربين هما الأفضل في مسيرته، وقال: «البرازيلي أبل براغا هو المدرب الأهم في مسيرتي الانتقالية من خلال تعاملي معه في نادي الجزيرة، بينما أقول دائماً إن الراحل برونو ميتسو هو الأبرز، خصوصاً أنني حققت معه لقبي كأس الخليج ودوري أبطال آسيا، إذ إنه من المدربين المهمين الذين لهم بصمة كبيرة في مشواري مع نادي العين والمنتخب الوطني».

وأشار خاطر إلى أنه كانت تجمعه تحديات، خصوصاً مع نجم الوحدة السابق فهد مسعود، وقال: «أهوى التحديات دائماً، وكان أبرزها مع فهد مسعود، حيث إنه يعني لي الكثير، فهو أخ وصديق، ولقد واجهت العديد من المواقف التي ساندني فيها، هو من الأشخاص الأوفياء، والذي تجمعني معه علاقة كبيرة أثناء لعبنا كرة القدم، وبعد الاعتزال».

وأكمل: «أتذكر في إحدى المباريات أنني كنت أتعمد ضربه حتى يفقد أعصابه، ولكن بعد المباراة كان يشاهدنا

الجمهور نجلس معاً ونسافر معاً، إذ إن كرة القدم تقتصر فقط على المنافسة داخل الملعب، والرغبة في تحقيق كل لاعب الفوز مع فريقه».

سبيت خاطر:

. براغا المدرب الأهم في مسيرتي.. والراحل برونو ميتسو هو الأبرز.

. فهد مسعود من الأشخاص الأوفياء، وتجمعني معه علاقة كبيرة حتى بعد الاعتزال.