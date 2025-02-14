بطولة دبي المفتوحة للسباحة تنطلق اليوم بمشاركة نخبة أبطال العالم

تنطلق اليوم منافسات بطولة دبي المفتوحة للسباحة 2025، التي يستضيفها مجمع حمدان الرياضي، وتنظمها أكاديمية هاملتون أكواتيكس وإي إس إم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من 14 إلى 16 الجاري، وتأتي في إطار سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ترجمةً لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات. وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله كل من مدير مجمع حمدان الرياضي، عبدالله شهداد، وممثل مجلس دبي الرياضي، غازي المدني، ومديرة شركة إي إس إم وهاملتون، أكواتيكس بيبا كلارك، والبطل الأولمبي البريطاني، دنكان سكوت، الحائز ميداليات عدة في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم وألعاب الكومنولث، وبطل العالم، بن براود، الفائز بالميدالية الفضية الأولمبية في باريس 2024. ويتنافس في البطولة 1294 سباحاً يمثلون 122 نادياً عالمياً، من بينهم 330 من خارج الدولة يتنافسون في 136 سباقاً متنوعاً، حيث تضم البطولة فئتي الناشئين والمحترفين، ما يمنح السباحين المحليين فرصة الاحتكاك بنجوم السباحة العالميين.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبطال الأولمبياد وحاملي الأرقام القياسية العالمية، إلى جانب مجموعة من السباحين النخبة من مختلف دول العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر النسخ تنافسية وتنوعاً على الإطلاق، ومن بين أبرز المشاركين، نجوم الأولمبياد: دنكان سكوت، نويه بونتي، بن براود، وماري-صوفي هارفي، وحاملة ميداليات بطولة العالم لارا فان نيكيرك، والسباحتان الأولمبيتان من هاملتون أكواتيكس، كارين بلبيسي، وكريستينا راش.

• 1294 سباحاً وسبّاحة يمثلون 122 نادياً من مختلف دول العالم يشاركون في البطولة.