شباب الأهلي يحصل على يومين راحةً عقب الفوز على الوحدات

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، سعادته بالفوز المهم الذي تحقق على فريق الوحدات الأردني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا (2)، ليقترب الفريق من الصعود إلى الدور ربع النهائي، مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة، خصوصاً في الشوط الأول، وقال إنه راضٍ تماماً عن النتيجة وعن اللاعبين، مؤكداً أن الفريق سيحصل على راحة ليومين بسبب عدم وجود مباريات للفريق لمدة أسبوع، مشدداً على أن «هذا شيء إيجابي ومفيد للفريق»، ونجح شباب الأهلي في الفوز على الوحدات الأردني بهدفين دون مقابل، أول من أمس، أحرزهما النجم الإيراني، سردار آزمون، وستقام مباراة العودة على استاد راشد في دبي، الأربعاء المقبل. وقال سوزا في تصريحات صحافية عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة في الشوط الأول بسبب اللعب بخمسة مدافعين من فريق الوحدات وانتظار الأخطاء، إضافة إلى عدم اكتمال التمريرات بين لاعبي شباب الأهلي، وهو ما صعّب المهمة، لكن في الشوط الثاني اختلف الوضع تماماً، وكنا الفريق الأفضل وأحرزنا هدفين، وكنا قريبين من إحراز المزيد. بالتأكيد نتيجة إيجابية لا أستطيع أن أطلب من اللاعبين أكثر من ذلك، المكسب خارج الأرض وعدم استقبال أهداف، بالتأكيد أمر رائع جداً للفريق».

وأضاف: «على الرغم من ازدحام جدول المباريات، فإننا نجحنا في تغيير عقلية اللاعبين وأصبح كل هدفهم هو الفوز والتتويج بالبطولات، كل اللاعبين جاهزين للمباريات، أخيراً حصلنا على أسبوع دون مباريات.. إنه شيء مفيد، إذ تم منح اللاعبين يومي راحة قبل العودة إلى التدريبات استعداداً للمباريات المقبلة».