قرباني: الدوري الإماراتي من أبرز البطولات في المنطقة

أبدى لاعب الوحدة، الإيراني محمد قرباني، سعادته بانضمامه إلى «العنابي» خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أُغلقت قبل أيام، لافتاً إلى أن وجود مواطنه، أحمد نورالله، في صفوف الفريق يسهم في تسهيل مهمته في التأقلم بشكل كبير مع اللاعبين.

وقال قرباني لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يتردد في الموافقة على عرض نادي الوحدة للانضمام إلى صفوفه، موضحاً: «الدوري الإماراتي من أبرز الدوريات في المنطقة، ولاشك أن انتقالي إلى نادي الوحدة يُعدّ إضافة بالنسبة لمسيرتي مع كرة القدم».

وكان الوحدة قد أعلن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الإيراني البالغ من العمر (23 عاماً)، قادماً من نادي أورينبورغ الروسي، حيث تم قيده بدلاً من النيجيري فيليب أوتيل، الذي انتقل إلى بازل السويسري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضاف قرباني: «أندية دوري المحترفين تضم في صفوفها مجموعة كبيرة من اللاعبين المميّزين، سواء من المواطنين أو الأجانب، وأرى أن المستويات متقاربة جداً، ولا يمكن توقع نتيجة أي مباراة».

وأشار إلى أنه سعيد باللعب مع زميله في منتخب إيران أحمد نورالله، وقال: «وجود نورالله بالتأكيد جعلني أقطع مشواراً طويلاً كنت أحتاج إليه فور وصولي إلى الدولة، حيث إنه يمتلك خبرة كبيرة من خلال لعبه لأكثر من موسم في الإمارات، وبشكل عام وجدت ترحيباً كبيراً من اللاعبين في الوحدة، ولم أشعر بالغربة على الإطلاق، واندمجت سريعاً مع الفريق في التدريبات».

أما بالنسبة لمشاركته أساسياً أمام خورفكان في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين عقب يومين فقط من تعاقده مع الوحدة، قال: «كما ذكرت لم أجد صعوبة في التأقلم مع الفريق، وبالنسبة لي أنا لاعب محترف، ولقد شاركت في التدريبات مع اللاعبين، وكان لديَّ القدرة على استيعاب تعليمات المدرب، والانسجام بشكل سريع في أول مباراة رسمية أخوضها مع النادي»، وأشاد الدولي الإيراني بالفوز الذي حققه الوحدة على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال: «لاشك أن بدء مشواري مع الفريق بتحقيق الفوز، يُعدّ أمراً إيجابياً بالنسبة لي، خصوصاً أننا نلعب على ملعبنا وأمام جمهورنا».

وتابع: «الوحدة فريق كبير ينافس دائماً على البطولات، وهذا الأمر حفّزني بشكل كبير للموافقة على عرض النادي، إذ إن أي لاعب طموحه دائماً اللعب من أجل الانتصارات والفوز بالألقاب، وهو ما أتمنى أن أحققه مع النادي».

وشدد محمد قرباني على أن وجود أكثر من لاعب إيراني في الدوري الإماراتي من الأمور التي تجعله يشعر بسعادة كبيرة، وقال: «كما ذكرت الدوري الإماراتي يضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، ووجود أكثر من لاعب إيراني، يحفّزنا جميعاً على التألق، خصوصاً أن الفترة المقبلة ستشهد خوض المنتخب مباريات حاسمة في مشوار التأهل إلى كأس العالم 2026، وجميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة بالإسهام في هذا الإنجاز، والمشاركة في المونديال بالتألق من خلال مشاركتهم في الدوري الإماراتي».

واختتم قرباني تصريحاته: «أتمنى أن يحالفني التوفيق مع الوحدة، وأن أستمر مع الفريق لأطول فترة ممكنة، حيث إن المعيشة في الإمارات رائعة على المستويات كافة، وبالنسبة لي سأقدم كل ما لديّ حتى أنال ثقة الجهاز الفني».

• الوحدة فريق كبير ينافس على البطولات، وهذا ما حفّزني للموافقة على عرض النادي.