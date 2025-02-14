الأرض تبتسم بوجه أصحابها في افتتاح «كأس» السلة

ابتسمت الأرض في وجه أصحابها في افتتاح الدور التمهيدي لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، أول من أمس، بفوز شباب الأهلي على الجزيرة بنتيجة عريضة بلغت (118-56)، وفوز الشارقة على الوصل بنتيجة (82-62) لحساب المجموعة الأولى، فيما فاز النصر على الظفرة (98-52)، والبطائح على الوحدة (88-62) ضمن المجموعة الثانية.

ويُقام الدور التمهيدي بغياب العناصر الدولية المرتبطة بالمنتخب في معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، استعداداً للنافذة الثالثة والحاسمة من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2025، إذ يخوض «الأبيض» مباراتين يومي 22 و25 الجاري أمام منتخبَي سورية ولبنان.

وتسفر نتائج الدور التمهيدي لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة عن تأهل جميع الفرق إلى الدور ربع النهائي، الذي يحدد لاحقاً، وتُقام منافساته بنظام خروج المغلوب في المواجهات المباشرة.

وتُقام الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل، بإقامة أربع مباريات، حيث يلعب الشارقة مع الجزيرة، والوصل مع شباب الأهلي، والوحدة والنصر، والظفرة والبطائح.