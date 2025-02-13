«شباب الأهلي» يقطع نصف الطريق إلى ربع نهائي «آسيا 2»

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره الوحدات الأردني بهدفين من دون مقابل، في ذهاب دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2»، أمس، على استاد عمّان الدولي.

ويدين شباب الأهلي بالفوز للنجم الإيراني سردار أزمون، الذي سجل هدفين، ليقترب «فرسان دبي» من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بانتظار مباراة الإياب 19 الجاري في استاد راشد.

وفي بداية الشوط الأول، حاول شباب الأهلي الوصول إلى مرمى الوحدات بعدما كانت له الأفضلية في امتلاك الكرة، لكنه لم ينجح في استثمار الهجمات التي سنحت له خصوصاً أن الوحدات اعتمد على الدفاع المنظم، والتحولات الهجومية، والتسديد من خارج منطقة الجزاء والتي كان بعضها قريباً من المرمى، فيما الآخر تكفل به الحارس حمد المقبالي. وفي الشوط الثاني، نجح فريق شباب الأهلي في إحراز هدفه الأول من تسديدة رائعة للمهاجم سردار أزمون أطلقها من خارج المنطقة، واكتفى الحارس الأردني الدولي عبدالله الفاخوري بمراقبتها تعانق شباكه في الدقيقة (53).

وعاد سردار ليضع بصمته على شباك الوحدات بتسجيله الهدف الثاني، إذ حصل على ضربة جزاء وتكفل بتنفيذها بنجاح على يمين الحارس في الدقيقة (66).

واستمر شباب الأهلي ببسط سيطرته على المباراة، ومواصلة الهجمات على مرمى حارس الوحدات، الذي تألق بإبعاد أكثر من هدف لـ«فرسان دبي» الذين نجحوا في قطع نصف الطريق إلى الدور ربع النهائي.