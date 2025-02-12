11 لعبة في النسخة الـ 12 لدورة ند الشبا الرياضية

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية - التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي - عن تفاصيل النسخة الـ12 التي تبدأ منافساتها رسمياً في الأول من شهر رمضان المبارك.

وتتضمن نسخة هذا العام 11 لعبة رياضية متنوعة، ما بين أولمبية ورياضات مجتمعية، بعد إضافة رياضتين جديدتين، هما الريشة الطائرة، والرماية بالجري، إضافة إلى ألعاب الكرة الطائرة والبادل والجوجيتسو والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إن «منافسات النسخة الـ12 من دورة ند الشبا، ستنطلق بمنافسات البادل، وتشمل بطولات اتحاد الإمارات للبادل لفئتَي الرجال والسيدات من تصنيف 20 نقطة، من دون مشاركة المصنّفين في اتحاد الإمارات ولاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والمدربين والمدربات من خارج الدولة، وبطولة فئة تحت 18 سنة للبنين، وبطولة ند الشبا للأزواج المفتوحة للاعبين من آسيا وأستراليا، بمشاركة 32 فريقاً فقط».

وتتضمن المنافسات كذلك بطولات الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية، وفئة الناشئين الدولية للبنين تحت 18 و16 و14 سنة.

وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة في 12 رمضان وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته، بمشاركة ثمانية فِرَق سيتم توزيعها على مجموعتين، فيما تقام منافسات بطولة الرماية بالجري يومَي 10 و11 رمضان، ويسمح فيها بالمشاركة الفردية لجميع الفئات والأعمار السنية من المواطنين والمقيمين من داخل الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الذكور والإناث.

كما تقام منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة من التاسع إلى 19 رمضان، وتُجرى منافسات سباق الجري لمسافات 10 وخمسة وأربعة كيلومترات، في السابع من رمضان بمضمار ميدان.

بينما يتضمن سباق خمسة كيلومترات الفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال والسيدات من المواطنين والمقيمين من عمر 50 سنة فما فوق، فيما يُجرى سباق أربعة كيلومترات لفئات الصغار المخصصة للشباب والشابات من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة.

ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً يومَي 14 و15 رمضان، فيما تنطلق بطولة المبارزة يومي الثاني والثالث من شهر رمضان في الصالة الرئيسة، بمجمع ند الشبا الرياضي. ويبدأ الجوجيتسو منافساته يومَي الخامس والسادس من شهر رمضان، وتقام منافسات الريشة الطائرة يومي الثامن والتاسع من رمضان، وتتضمن 13 فئة مختلفة.

شد الحبل

تقام منافسات بطولة شد الحبل، من 11 إلى 18 رمضان، في الملعب الرملي بمجمع ند الشبا الرياضي، وستكون المشاركة متاحة أمام المواطنين والمقيمين من داخل الدولة.

وتقام البطولة على مرحلتين، الأولى الخاصة بدوري المجموعات، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد المراكز وتأهيل الفرق للدور الثاني، على أن تقام المرحلة الثانية بنظام خروج المهزوم.