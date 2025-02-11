مهمة «آسيوية» صعبة للشارقة أمام بطل الأردن

يحلّ فريق الشارقة ضيفاً على نظيره الحسين إربد الأردني، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد عمان الدولي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

ويأمل «الملك» العودة من الأردن بفوز يقرّبه من التأهل إلى الدور المقبل في البطولة، ومحو الصورة التي ظهر بها الفريق في مباراته الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين أمام كلباء وخسرها 1-2، علماً بأن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في 18 الجاري على استاد الشارقة.

وعلى الرغم من أن الشارقة فريق مدجج بالنجوم فإن مهمته اليوم ستكون صعبة أمام صاحب الأرض، خصوصاً أن فريق الحسين يتصدر حالياً ترتيب الدوري الأردني، كما توّج أخيراً بكأس السوبر الأردني على حساب الوحدات.

ويراهن مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، على أوراقه الرابحة، ممثلة في كايو لوكاس، ولوان بيريرا وعثمان كامارا، وفراس بالعربي وماركوس ميلوني، وغيرهم من نجوم الفريق الذين بإمكانهم صنع الفارق.

وفي المقابل، فإن فريق الحسين استعد جيداً للمباراة بقيادة مدربه البرتغالي، جواو موتا، ويأمل الفريق إحداث مفاجأة أمام الشارقة.