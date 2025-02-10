للمرة الثانية.. الإيطالية بورغيني بطلة طواف الإمارات

فازت قائدة فريق الإمارات القابضة، الإيطالية إليسا لونغو بورغيني، بلقب النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأسدل الستار، أمس، على فعاليات النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات الذي أقيم عبر أربع مراحل، بإجمالي مسافة 540 كم، بمشاركة 120 متسابقة من 20 فريقاً عالمياً وقارياً من نخبة الفرق المحترفة على مستوى العالم.

وأحرزت بورغيني اللقب للمرة الثانية في تاريخها، بعد النسخة الأولى عام 2023، وأنهت الإيطالية البالغة من العمر 33 عاماً مراحل الطواف الأربع في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 13 ساعة و14 دقيقة و57 ثانية، لتحصد القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة، متقدمة بفارق 2:06 ثانية عن مواطنتها وزميلتها في فريق الإمارات سيلفيا بيرسيكو التي أنهت الطواف في المركز الثاني، فيما جاءت كيمبرلي لي كورت من موريشيوس في المركز الثالث بالترتيب العام.

وفي المرحلة الرابعة والأخيرة (مرحلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية)، التي أقيمت في أبوظبي، وانطلقت من مقر الأكاديمية، مروراً بأبرز معالم أبوظبي، وصولاً إلى خط النهاية عند كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، واصلت الهولندية لورينا ويبيس تألقها وفازت بلقب المرحلة، لتحرز الفوز في ثلاث مراحل من أصل أربع، إذ قطعت مسافة المرحلة الرابعة البالغة 128 كم في زمن قدره ثلاث ساعات وثلاث دقائق و28 ثانية.

وحصلت ويبيس في ختام الطواف على القميص الأخضر برعاية مدن لمتصدرة الترتيب بالنقاط، برصيد 60 نقطة، أمام رباعي فريق الإمارات، إليسا لونغو بورغيني (42 نقطة)، ولارا جيلسيبي (35 نقطة)، وسيلفيا بيرسيكو (25 نقطة)، وكارلين سوينكلز (20 نقطة).

وحصلت الألمانية انطونيا نيدرماير دراجة فريق كانيون على القميص الأبيض برعاية طاقة لأفضل متسابقة شابة، والأيرلندية لارا جيلسيبي دراجة فريق الإمارات على القميص الأسود برعاية الدار لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وحقق فريق الإمارات القابضة إنجازاً استثنائياً بحصوله على جائزة أفضل فريق في النسخة الثالثة للطواف، بعد أن سيطر على القميصين الأحمر والأسود، وفريق ليف جايكو العلا على ثاني أفضل فريق، وفريق كانيون ثالث أفضل فريق.