انتصار الوصل.. وتعادل محبط للنصر

حَوَّل فريق الوصل تأخره بهدف أمام مضيفه دبا الحصن إلى فوز مثير (3-2)، أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي، في ختام منافسات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكان «الإمبراطور» قد وجد نفسه متأخراً بهدف في الدقيقة 33، بعدما تقدم دبا الحصن عن طريق ميدانا بيجينا، إلا أن الفريق أظهر شخصية قوية، مدركاً التعادل سريعاً (41) عبر الوافد الجديد جواو بيدرو، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وخلال الحصة الثانية، عاد جواو بيدرو وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه (64)، قبل أن يعزز علي صالح تفوق «الإمبراطور» بهدف ثالث بعد دقيقتين فقط في الدقيقة 66، ليضع الوصل في موقف مريح.

وعلى الرغم من نجاح دبا الحصن في تقليص الفارق في الدقيقة 83 عبر هيثم الجويني، فإن ذلك لم يكن كافياً لتغيير مسار اللقاء. وبهذا الفوز، رفع الوصل رصيده إلى 21 نقطة، متقدماً إلى المركز السابع، بينما بقي دبا الحصن في المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط فقط، ما يزيد من تعقيد موقفه في صراع البقاء، إذ أصبح مطالباً بمضاعفة جهوده إذا ما أراد تفادي الهبوط.

وفي المواجهة الثانية، حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بني ياس وضيفه النصر على استاد الشامخة، وهي نتيجة غير مُرضية للفريقين، إذ تسببت في فقدان «العميد» للمركز الثالث لمصلحة العين، بينما لم يحقق «السماوي» التقدم الذي كان يطمح إليه في جدول الترتيب، ليظل في دائرة الصراع على الابتعاد عن المراكز المتأخرة.

وخلال اللقاء، فرض النصر أفضليته على مجريات المباراة، وكان الطرف الأكثر خطورة، لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي أُتيحت له إلى أهداف، ليكتفي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 26 نقطة، إلا أنه تراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن العين، الذي انتصر على البطائح (2-1) ورفع رصيده إلى 26 نقطة.

أما بني ياس، الذي دخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الجزيرة، وسعيه إلى تحقيق انتصار جديد يبعده عن مناطق الخطر، فلم يتمكن من استغلال عامل الأرض، مكتفياً ببعض المحاولات التي لم ترتقِ إلى مستوى الخطورة الحقيقية، ليضيف النقطة 16 إلى رصيده، متقدماً إلى المركز الـ10.

. «الإمبراطور» حوّل تأخره بهدف إلى فوز ثمين بالثلاثة في ملعب دبا الحصن.