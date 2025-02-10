«الإمارات إكس آر جي» للدراجات يتصدر ترتيب سباق «فولتا»

واصل البرتغالي جواو ألميدا وفريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية تألقهما في سباق فولتا فالنسيا، حيث تصدر الفريق الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة في إسبانيا، فيما اختتم ألميدا السباق في المركز الثالث بفارق 10 ثوان.

وكان ألميدا الذي بدأ متأخراً بثانيتين فقط في الترتيب العام، مدركاً تماماً حتمية البقاء في قمة التركيز، خصوصاً بعد سقوط المتصدر السابق ماتياس فاتشيك من فريق «ليدل-تريك» في حادث مبكر، وقد أظهر ألميدا وهو محاطاً بزملائه بافيل سيفاكوف، وبراندون ماكنولتي، وفيليكس جروسشارتنر، قوة هجومية متميزة في النصف الثاني من المرحلة.

وقبل نهاية السباق بنحو 25 كيلومتراً، قاد سيفاكوف هجوماً قوياً، ما أدى إلى تقليص المجموعة وإقصاء فاتشيك من الصدارة.

وفي الأمتار الأخيرة، انطلق إيفان روميو من فريق «موفي ستار»، محققاً انتصاراً منفرداً بفارق ضئيل بلغ 10 ثوانٍ أمام بويتراجو وألميدا، الذي قدّم أداء قوياً مكّنه من انتزاع صدارة الترتيب العام بفارق ثانيتين، ليتوشح بالقميص الأصفر لأول مرة في عام 2025.